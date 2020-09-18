С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — ПРАЙМ. Ростуризм в рамках второго этапа программы кешбэка планирует сделать его фиксированным — 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошла с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: 5 тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при туре от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при туре стоимостью от 75 тысяч рублей.

"Ростуризм сейчас по поручению правительства работает над повышением привлекательности программы кешбэка с учетом запросов людей. Мы хотим зафиксировать 20-процентную скидку и повысить порог того возврата, который был в рамках первого этапа", — сказала Догузова журналистам в рамках форума "Доступная Арктика".

Согласно проекту постановления правительства, который подготовило ведомство, выплата будет осуществляться в размере 20% стоимости туристской услуги, но не более 50 000 рублей, на банковскую карту "Мир".

Ведомство рассчитывает запустить второй этап программы в октябре, причем длительностью не менее 1,5 месяцев. Еще одно предложение Ростуризма — купить тур или забронировать отель можно будет на срок от двух дней (вместо четырех по прежней программе). Также планируется включить в программу санатории и места отдыха детей.