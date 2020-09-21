МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Booking.сom второе предупреждение с требованием перестать требовать от отелей и гостиниц гарантии лучшей цены для сервиса, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России выдала ООО "Booking.com B.V." второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении. Предупреждение было выдано 18 сентября.

Как поясняет ведомство, сервис обязывал гостиницы и отели, с которыми заключал соглашения, соблюдать одинаковые условия продажи номеров во всех вариантах их продаж. Таким образом, заключая контракт с агрегатором, отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия и видов номеров.

Согласно тексту самого предупреждения, компания обязана до 18 октября исключить из соглашений все условия "о необходимости предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий средствами размещения (объектами размещения) во всех каналах продаж (распространения) гостиничных услуг". Также должны быть исключены пункты об ответственности отелей за несоблюдение этих условий, а сам Booking должен уведомить своих партнеров об этих изменениях.

"Неисполнение предупреждения ФАС России влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства", — подчеркивается в сообщении.

"В долгосрочной перспективе исполнение предупреждения и отмена паритета должны положительно сказаться не только на гостиницах, но и на потребителях гостиничных услуг, а также на других агрегаторах, которые недавно зашли на этот рынок или только собираются это сделать", – приводится в сообщении комментарий замглавы ведомства Алексея Доценко.

Антимонопольная служба в ноябре 2019 года уже выдала Booking предупреждение, в котором требовала исключить из договора с отелями пункт об обязательном паритете цен и номеров. Однако компания этого не сделала, поэтому в конце декабря того же года ФАС возбудила против Booking.com дело о нарушении закона о конкуренции.