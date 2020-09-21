МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Ютэйр" запросила у Росавиации допуск на полеты на остров Занзибар, принадлежащий Танзании, следует из материалов ведомства к заседанию Межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.

Так, согласно материалам, "Ютэйр" хочет летать из Москвы на Занзибар три раза в неделю.

Сейчас в РФ перевозчиков, имеющих допуск на этом направлении, нет.

Авиакомпания в конце июля сообщала, что рассматривает возможность организации авиасообщения с Танзанией.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа, на первом этапе российским перевозчикам разрешили выполнять рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. В тот же день были возобновлены полеты в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Также пресс-служба кабмина РФ сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Эмираты — 11 сентября. Кроме того, с 21 сентября Россия возобновляет полеты в Казахстан, Белоруссию и Киргизию, с 27 сентября — в Южную Корею.