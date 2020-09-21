МУРМАНСК, 21 сен — ПРАЙМ. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала РИА Новости, что считает, что в дальнейшем будет возможно включение "гастрономической составляющей" в программу поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств (кешбэка).

"Программа туристического кешбэка должна развиваться, совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для туристов и отрасли", — сказала она агентству на встрече с участниками проекта "Гастрономическая карта России" в рамках форума "Доступная Арктика".

"В будущем мы не исключаем включения в программу гастрономической составляющей, чтобы туроператоры могли ставить "на полку", например, гастрономические туры. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами", — уточнила Догузова, отвечая на вопрос о возможном включении в программу ресторанов и других объектов общественного питания.

Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: 5 тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при туре от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при туре стоимостью от 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тысяч рублей.

Деловая программа форума "Доступная Арктика" прошла 18 сентября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Презентация туристского потенциала Арктической зоны РФ прошла с 20 по 21 сентября на территории Мурманской области. Основная цель форума — создание международной коммуникационной площадки для продвижения туристского потенциала Русской Арктики, привлечения дополнительных туристских потоков и инвестиций в сферу туризма в регионы Арктической зоны.