МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) почти до конца 2020 года вводит скидки на билеты в купе и плацкарт между регионами России и курортами Черноморского побережья, сообщили РИА Новости в компании.

"В рамках акции "Бархатный сезон" при покупке билетов до 24 декабря 2020 года на верхние места купейных вагонов ряда поездов действуют специальные цены — от 999 рублей", — сообщили в ФПК.

Кроме того, на поезда к морю билеты в плацкарте на верхние полки можно оформить со скидкой 40%.

"Оба предложения действуют на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря 2020 года. Совершить поездки по привлекательным ценам можно, в частности, в сообщении Москва – Адлер, Ставрополь – Адлер, Адлер – Нижневартовск, Пермь – Новороссийск, Екатеринбург – Новороссийск, Анапа – Томск, Анапа — Северобайкальск и т.д.", — перечислили в компании.

Там отметили, что период проведения акции и количество мест ограничены, а специальные скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами.