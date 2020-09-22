МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму открыло сбор заявок на получение грантовой поддержки предпринимательских инициатив в сфере внутреннего и въездного туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ростуризм начинает сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Это новая мера поддержки в туристической отрасли. На ее реализацию правительство выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. Финансирование получат проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах, модульных отелях и так далее. Сбор заявок продлится до 8 октября 2020 года", — говорится в сообщении.

Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и другое. Выплаты также будут предоставляться на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что впервые в истории российского туризма предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты и решения, получат прямую поддержку от государства.

"По сути, мы говорим о поддержке стартапов в туризме, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Сегодня мы рады объявить начало конкурса, результаты которого будут объявлены уже в ноябре", – отметила она.

В Ростуризме напомнили, что претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 миллиона рублей. Заявки можно подавать в электронной форме по принципу президентских грантов.