МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступает за проведение тестов на коронавирус перед всеми международными авиарейсами, чтобы избежать давления на отрасль карантинных ограничений, сказал в ходе брифинга гендиректор IATA Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac).

По словам Жуньяка, которые приводит агентство Рейтер, ожидается, что быстрые и доступные тесты, которые может проводить немедицинский персонал, станут доступны "в ближайшие недели" и должны проводиться в соответствии с согласованными на мировом уровне стандартами.

"Мы не видим альтернативного решения, которое было бы менее сложным или более эффективным", — сказал глава IATA.

В июле IATA прогнозировала, что мировые пассажирские авиаперевозки вернутся к докризисному уровню не раньше 2024 года. В июне IATA прогнозировала, что мировые авиакомпании в 2020 году из-за COVID-19 понесут рекордные убытки в 84 миллиарда долларов, в 2021 году убытки сектора сократятся до 15,8 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.