МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Даже в отсутствие других пляжных вариантов за рубежом спрос на туры в Турцию до сих пор остается невысоким, так как большинство российских туристов опасаются повторной волны пандемии коронавируса COVID-19 и предпочитают не покидать пределы России, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что медицинские работники Турции раскритиковали власти страны и принятые меры борьбы с распространением COVID-19, а также обвинили правительство в сокрытии реальной статистики заболеваемости.

"Собственно, из-за бесконечных разговоров и сообщений о неблагоприятной эпидемической обстановке в Турции спрос на этом направлении до сих пор отчасти остается отложенным даже в отсутствие других пляжных вариантов за рубежом", — прокомментировала ситуацию Тюрина.

По её мнению, возможность новых ограничений из-за COVID-19 "витает в воздухе" и вряд ли кого-то удивит. При этом представитель РСТ напомнила пример повторного введения карантина в Израиле.

"Вместе с тем, несмотря на то, что в прессе обычно мелькают негативные мнения, многие туристы возвращаются из Турции довольные отдыхом. А некоторые туроператоры, например, Coral Travel, намерены продлить чартерные программы до конца ноября, если сохранится нынешняя динамика продаж. Да и сама Турция, если эпидемическая ситуация не изменится в худшую сторону, планирует тянуть сезон-2020 "до последнего". Об этом, в частности, заявлял глава туристического департамента городского совета Антальи Реджеп Явуз", — подчеркнула Тюрина.