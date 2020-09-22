ЛОНДОН, 22 сен — ПРАЙМ. Компания Whitbread, владеющая сетью отелей Premier Inn в Британии, намерена сократить 6 тысяч рабочих мест из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил гостиничный оператор во вторник.

Компания отметила, что 98% отелей сети в Британии были полностью открыты к концу первого полугодия текущего года. Однако из-за того, что в будущем спрос на туристические и гостиничные услуги будет ниже, чем в 2019 году, Whitbread приняла решение о сокращении штата сотрудников.

"Поскольку рыночный спрос, как ожидается, останется на более низком уровне в краткосрочной и среднесрочной перспективе, мы сейчас приняли очень трудное решение объявить о своем намерении начать консультации по предложениям, которые могут привести к сокращению до шести тысяч сотрудников — наших коллег из отелей и ресторанов (что составляет 18% от общей численности нашей рабочей силы)", — говорится в заявлении.

"Это прискорбный, но необходимый шаг для выхода из кризиса с более низкой базой затрат, более гибкой операционной моделью и более сильным и устойчивым бизнесом", — добавили в компании.

Whitbread — британская гостинично-ресторанная компания со штаб-квартирой в Хоутон-Реджисе, была основана в 1742 году. Численность штата в 2019 году составляла более 35,5 тыс человек.