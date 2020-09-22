МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Представители туристической отрасли рассказали РИА Новости, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, свою деятельность не могут вести чаще не туроператоры, а представители розничных продаж – туристические агентства и центры бронирования.

Ранее центр бронирования "ДАН Урал" сообщил о прекращении операционной деятельности и расторжении всех договоров-оферт, включая субагентские договоры и соглашения. Согласно сообщению, размещенному на сайте компании, такое решение стало следствием полной стагнации туристической отрасли и рынка на протяжении последних полугода, произошедшей из-за коронавирусной инфекции, и, как следствие, спада в отечественной экономике и падения доходов и вообще рентабельности туротрасли.

"Наибольший удар кризиса, связанного с пандемией COVID-19, был нанесен по системе "ритейл". Сейчас с рынка уходят в основном туристические агентства – представители розничной торговли, но они достаточно мелкие, и их исчезновение не очень заметно в отрасли. Туроператоры сейчас еще как-то держатся, а представители ритейла с их небольшими оборотами вынуждены сворачивать свою деятельность", — сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"При этом особенно заметно, когда о вынужденном уходе заявляют не агентства, а центры бронирования, так как к ним стекаются потоки из разных туристических агентств", — добавила она, уточнив, что поскольку центры бронирования сами не производят турпродукт, то их также следует отнести к туристическому ритейлу.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в свою очередь уточнила, что нельзя говорить об уходе с рынка преимущественно компаний, которые работают как центры бронирования.

"Турагентств уходит значительно больше – по оценкам туроператоров, уже сейчас закрылись не менее 10-20% от их общего количества, а до марта 2021 года это показатель может достигнуть 40-45%", — заключила собеседник агентства.