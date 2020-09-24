МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Polymetal Int, одна из крупнейших в РФ компаний по добыче золота и серебра, готова рассмотреть возможность участия в проекте "ювелирного туризма", сообщил РИА Новости представитель компании.

Идея нового направления туристических услуг — "ювелирного туризма", путешествия к месторождениям минералов и драгоценных металлов, на прииски и заводы, выпускающие ювелирные изделия — была представлена ранее в сентябре на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В настоящее время туристических проектов у нас нет, но мы готовы рассмотреть участие", — сказал представитель Polymetal.

По его словам, организация визитов на предприятия не является для компании чем-то новым. "Мы регулярно показываем производство жителям регионов присутствия, школьникам, пенсионерам, журналистам и многим другим. Некоторые наши коллеги уже вполне освоились в роли экскурсоводов и немало в этом преуспели", — рассказал собеседник агентства.

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — компания РФ, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2019 году компания увеличила производство золота на 8%, до 1,3 миллиона унций, серебра — сократила на 15%, до 21,6 миллиона унций.