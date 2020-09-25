МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Режим самоизоляции, введенный весной из-за пандемии COVID-19, подтолкнул многих туроператоров увести на постоянной основе 30-35% своих сотрудников на удаленную работу, чтобы сэкономить на арендной плате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу рекомендовал руководителям предприятий и организаций перевести как можно больше работников в дистанционный режим на фоне угрозы распространения коронавируса. Данное сообщение опубликовано на личном сайте главы города. Более 5 тысяч московских компаний получат от мэра письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил в четверг РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

"Очень многие туроператорские компании не выводили часть персонала (с "удаленки" — ред.) после снятия изоляции, так что удаленный формат работы ими уже освоен. Более того, некоторые компании приняли решение, что 30-35% сотрудников теперь всегда будут работать на "удаленке", поскольку по их функционалу нет никакого смысла держать их в офисе и платить за лишнюю площадь. Такие компании переехали в помещения поменьше", — сообщила Тюрина.

"Рекомендации мэра Москвы могут напрягать чисто психологически, поскольку риск заражения сохраняется, но ничего серьезного для деятельности туроператорских компаний пока нет. Можно сказать, что пандемия подтолкнула туроператоров к решениям, которые и так уже напрашивались", — добавила собеседница агентства.