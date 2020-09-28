МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российские туроператоры не отмечают отказов от приобретенных туров на фоне растущей угрозы распространения коронавируса и обращения мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой усилить меры безопасности, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Пожилым людям в Москве на фоне угрозы распространения коронавируса с понедельника рекомендовано ограничить посещение людных мест. Собянин на минувшей неделе также призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал по-максимуму перевести сотрудников на удаленку.

"Пока у нас нет понимания, как ситуация из-за роста заболеваний COVID-19 отразится на туристическом спросе. Мы сейчас пристально мониторим рынок. Но отказов от уже приобретенных туров нет. Я думаю, что их и не будет. Туристы либо поедут отдыхать, либо воспользуются возможностью переноса поездки, если эпидемиологическая ситуация ухудшится", — сказала Ломидзе.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 8135, из которых 2217 пришлось на Москву. Всего с начала пандемии в РФ заразилось коронавирусом 1 159 573 человека, умерло — 20 385 человек.