МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Предложение авиабилета за единую льготную цену позволит увеличить туристический поток на Дальний Восток дополнительно на величину до 500 тысяч человек в год, считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Наталья Осипова.

Выступая на пресс-конференции на тему "Развитие туризма на Дальнем Востоке", она подчеркнула, что существенную нагрузку на туристический продукт там составляет цена авиабилета.

"Одна из мер, которая поможет росту туризма на Дальнем Востоке, это появление комплексного турпродукта от авиаперевозчиков. Мы говорим о том, чтобы появился комплексный билет за единый тариф по Восточному кольцу России. Если бы появился такой билет, по которому можно было бы путешествовать по четырём регионам в течение 14 дней, ориентировочно, за 10 тысяч рублей, то он был бы очень востребован среди молодёжи", — пояснила Осипова.

В качестве пилотных направлений спикер предложила города Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск.

"Авиакомпания "Аврора", которая поддерживает эту инициативу, полагает, что при запуске такого проекта посещаемость дальневосточных регионов только молодыми туристами достигнет 100 тысяч человек в год. Именно молодежь позволит запустить этот проект, и ожидается, что количество вообще туристов по данному единому билету в год будет достигать 500 тысяч человек", — добавила вице-президент ОСИГ.

Она также проинформировала, что в настоящее время её союз совместно с правительством Сахалинской области — одним из учредителей авиакомпании "Аврора" — готовит документы для этого проекта, которые в ближайшее время будут направлены в кабмин РФ.