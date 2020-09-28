ЛОНДОН, 28 сен — ПРАЙМ. Великобритания, несмотря на резкий рост заражений коронавирусом во многих странах, едва ли полностью приостановит авиасообщение с миром, но будет корректировать список стран, пассажиры из которых обязаны проходить двухнедельный карантин, рассказали РИА Новости в британском минтрансе.

Власти Британии не закрывали авиасообщение после начала пандемии — рейсы сокращались по инициативе авиакомпаний. С начала июня для всех прибывающих действовало правило обязательной двухнедельной самоизоляции после прибытия, с середины июня власти ввели список так называемых "бескарантинных" стран, по прибытии из которых пассажиры не должны проходить карантин. Этот список постоянно корректируется, Россия в него не входила и не входит. РФ, в свою очередь, в августе-сентябре начала частично открывать международное авиасообщение. Одними из первых были возобновлены рейсы в Великобританию.

"Мы постоянно пересматриваем список "воздушных коридоров", Россия в него пока не входит. МИД Великобритании также регулярно пересматривает свои рекомендации касательно поездок. Решения же о рейсах являются чисто коммерческими", — заявил представитель Минтранса.

Британское внешнеполитическое ведомство в настоящее время рекомендует воздерживаться от всех, кроме самых необходимых, поездок в страны, не входящие в список "воздушных коридоров". Соответственно, не рекомендуется британцам без веской причины ездить и в Россию.

В авиакомпании BA, осуществляющей ежедневные рейсы между Лондоном и Москвой, в данный момент ни о каких изменениях речи не идет.

"Наши сотрудники постоянно пересматривают расписание рейсов и следуют рекомендациям властей", — сказал РИА Новости представитель авиакомпании.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, осуществляющая перелеты между Великобританией и Россией, также не сообщала пока об изменениях в графиках.

В середине сентября BA объявила о том, что из-за пандемии переживает глубочайший за 100 лет кризис и выполняет 25-30% от обычного количества рейсов. Глава компании Алекс Круз признался, что перед перевозчиком стоит сложная задача "пережить предстоящую зиму", а в момент летнего спада количества заражений отмечался лишь медленный процесс восстановления объема пассажиропотока.

Лондонский аэропорт Хитроу переживает тяжелые времена, в аэропорту готовится сокращение примерно трети сотрудников. В настоящее время для обслуживания рейсов открыты только два из пяти терминалов. Глава Хитроу Джон Холланд-Кэй жалуется, что в июле объем поездок снизился на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В августе через Хитроу путешествовали 1,4 миллиона пассажиров — почти на 82% меньше, чем год назад. Прибыль аэропорта упала на 85% — до 119 миллионов фунтов стерлингов.

Сложную ситуацию усугубляет то, что власти Великобритании так и не согласились пока на замену двухнедельного карантина тестированием прибывающих пассажиров в аэропортах, на чем настаивали аэропорты и авиакомпании.

Суточный прирост подтвержденных случаев COVID-19 в обеих странах в последнее время неуклонно увеличивается.