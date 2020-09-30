МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Власти стран Европы в очередной раз решили отказать в снятии ограничений для российских граждан на фоне пандемии COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

На текущей неделе Евросоюз пересмотрел перечень стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы.

"Пересмотр прошел на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке", отмечает собеседник издания.

Планируется, что к обсуждению открытия границ для новых стран еще раз вернутся в ЕС через несколько недель.

Получается, что на настоящий момент в Европу могут приехать граждане следующих стран:

Австралия,



Канада,



Япония,



Южная Корея,



Новая Зеландия,



Руанда,

Южная Корея,



Таиланд,



Тунис,



Уругвай,



Грузия,

Китай.



Условие: получение от этих государств подтверждения взаимности.

Напомним, что 2 сентября страны Евросоюза уже отказывались пускать на свою территорию россиян.