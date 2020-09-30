МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Власти стран Европы в очередной раз решили отказать в снятии ограничений для российских граждан на фоне пандемии COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
На текущей неделе Евросоюз пересмотрел перечень стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы.
"Пересмотр прошел на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке", отмечает собеседник издания.
Планируется, что к обсуждению открытия границ для новых стран еще раз вернутся в ЕС через несколько недель.
Получается, что на настоящий момент в Европу могут приехать граждане следующих стран:
- Австралия,
- Канада,
- Япония,
- Южная Корея,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Тунис,
- Уругвай,
- Грузия,
- Китай.
Условие: получение от этих государств подтверждения взаимности.
Напомним, что 2 сентября страны Евросоюза уже отказывались пускать на свою территорию россиян.
https://1prime.ru/tourism/20200930/832093579.html