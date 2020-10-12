ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — ПРАЙМ. Швейцария не планирует отменять авиасообщение и закрывать границы для граждан России после того как власти конфедерации внесли страну в список неблагополучных из-за ситуации с COVID-19, сообщил в понедельник журналистам полномочный министр, заместитель посла Швейцарии в России Тобиас Привителли.

Швейцария с 12 октября включила Россию в список стран, по приезде из которых обязателен 10-дневный карантин, наряду с Канадой, Грузией, Ираном, Иорданией, Словакией и Тунисом.

"То, что ввели с сегодняшнего дня — карантин. Он был уже в июле, а сейчас ввели второй раз для всех, кто приезжает из России. Но карантин касается очень многих стран, большинства стран вне шенгенский зоны. Он зависит исключительно от числа заболевших. Это не политический шаг. Он (карантин) уже был 30 дней, его отменили, теперь опять ввели", — сказал Привителли.

Он подчеркнул, что ограничивать авиасообщение между Россией и Швейцарией не планируется.

"Наоборот, мы — одна из единственных стран, которая восстановила авиасообщение с Россией с августа. У нас сейчас четыре раза в неделю летают самолеты в Женеву, в Цюрих. Мы очень благодарны правительству России, что нет ограничений на въезд швейцарцев", — добавил дипломат.

В начале сентября сообщалось об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва – Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва — Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени, кроме Швейцарии, также разрешены полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.