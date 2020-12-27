МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Эксперты российской туристической отрасли рассказали в беседе с РИА Новости, каковы будут главные особенности путешествий в наступающем 2021 году. Туроператоры Греции готовы с апреля принимать российских туристов

Как рассказали агентству специалисты онлайн-сервиса "Туту.ру", в следующем году россияне не будут планировать отпуск и поездки наперед. Они будут делать бронь и оформлять покупку билетов в последний момент.

Скорее всего, путешествовать туристы будут еще меньше, чем в этом 2020 году. Причина — падение доходов россиян. Именно по этой причине самыми востребованными станут авиабилеты лоукостеров.

Еще один тренд 2021 года — локальный туризм, прогнозируют эксперты.

Поясняется, что если раньше россияне выбирали популярные места для своих поездок, то теперь они предпочитают малоизвестные курорты, где меньше туристов. Это, в свою очередь, приводит к расширению географии путешествий.

Также у жителей России набирают популярность авторские экскурсии местных гидов в небольших группах. Набирает обороты и активный отдых на природе — сплавы, конные походы, велотуры, фитнес-поездки.