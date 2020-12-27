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Эксперты раскрыли главные особенности путешествий в 2021 году
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Эксперты российской туристической отрасли рассказали в беседе с РИА Новости, каковы будут главные особенности путешествий в наступающем 2021 году. Как рассказали агентству... ПРАЙМ, 27.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Эксперты российской туристической отрасли рассказали в беседе с РИА Новости, каковы будут главные особенности путешествий в наступающем 2021 году.
Как рассказали агентству специалисты онлайн-сервиса "Туту.ру", в следующем году россияне не будут планировать отпуск и поездки наперед. Они будут делать бронь и оформлять покупку билетов в последний момент.
Скорее всего, путешествовать туристы будут еще меньше, чем в этом 2020 году. Причина — падение доходов россиян. Именно по этой причине самыми востребованными станут авиабилеты лоукостеров.
Еще один тренд 2021 года — локальный туризм, прогнозируют эксперты.
Поясняется, что если раньше россияне выбирали популярные места для своих поездок, то теперь они предпочитают малоизвестные курорты, где меньше туристов. Это, в свою очередь, приводит к расширению географии путешествий.
Также у жителей России набирают популярность авторские экскурсии местных гидов в небольших группах. Набирает обороты и активный отдых на природе — сплавы, конные походы, велотуры, фитнес-поездки.