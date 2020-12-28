МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Для всех прибывающих в Турцию иностранных туристов вступили в силу новые ограничения. Как сообщается на официальной странице в Twitter министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, это касается всех, кто приезжает из-за рубежа.

Итак, с 28 декабря все пассажиры при пересечении границы на воздушном транспорте будут обязаны предоставлять отрицательный тест на COVID-19, выполненный ПЦР-методом (мазок).

Министр поясняет, что туристы будут обязаны показать справку, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, еще при посадке на борт.

Со среды, 30 декабря, это правило распространится на тех, кто приезжает в страну наземным транспортом либо морским путем.

Эти меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Напомним, что на прошлой неделе, 25 декабря, Турция ввела десятидневный карантин для туристов, которые посещали в течение последних десяти дней три страны. Это Великобритания, Дания и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Карантин будет возможно прервать досрочно в случае, если турист сдаст ПЦР-тест на седьмой день изоляции.