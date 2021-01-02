МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В 2021 году с сфере путешетсвий возникнет новый тренд — «коронавирусные» туры. Об этом информационному агентству URA.RU сообщили генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Россия из-за пандемии оценила значимость туризма

Переболевшие COVID интересуются поездками, в ходе которых можно восстановить иммунитет и укрепить организм, уточняют эксперты.

«Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели. Проходят восстанавливающие курсы, курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенес заболевание», — рассказал Мкртчян.

Специалисты ожидают, что спрос на такие туры сохранится на протяжении долгого времени. Вполне вероятно, что он будут актуальны весь 2021 год.

«Очевидно, что это будет долгая тема. Актуальность таких туров сохранится, пока мы не победим коронавирус. Это такой тренд 2021 года», — заявил Мкртчян. Путин допускает введение международных сертификатов для вакцинировавшихся

Стоимость "коронавирусных" туров начинается от 6000 рублей в сутки для человека, отметил эксперт.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что тренд на такие туры возник Европы.

«Веяние зародилось на территории Евросоюза, уже сейчас во многих странах это популярный вид поездок. А когда к нам вернется нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», — сообщил Мальцев.

COVID-туры интересны не только тем, кто уже переболел коронавирусом. Они также могут быть полезны в качестве профилактики заболевания, добавил Мальцев.

«Это и восстановление, и профилактика. Программы ориентированы на оздоровление дыхательной системы, восстановление иммунитета, общее укрепление организма. Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего года», — заключил Мальцев.