МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Москва стала участником проекта Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, благодаря которому московские туристические объекты смогут получить специальный знак, подтверждающий, что организация соблюдает все санитарные требования по COVID, сообщается на сайте мэра Москвы. Эксперты ожидают появления "ковидного" туризма в 2021 году

"Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям. Это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19. Теперь столичные туристические компании, агентства, гостиницы и объекты инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow. Он означает, что туробъект придерживается всех санитарных норм и рекомендаций профильных органов", — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, приводящимся на сайте, знаки получили уже 39 организаций, которые соблюдают все требования по COVID Всемирной организации здравоохранения.

Подчеркивается, что стандарты Safe Travels созданы Всемирным советом по туризму и путешествиям для гостиниц, аэропортов, туристических объектов, сервисов по аренде недвижимости и автомобилей, туроператоров и агентств.

"Чтобы получить знак, столичным организациям нужно подать заявку на официальном сайте инициативы Safe Travels в Москве. На проверку каждого объекта или организации отводится десять дней. Если заявитель соответствует всем требованиям, его регистрируют в системе Safe Travels и размещают информацию о нем в реестре Safe Travels Discover Moscow", — добавляется в сообщении.