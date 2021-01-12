МОСКВА, 12 января — ПРАЙМ. Российские туристы готовы к спонтанным путешествиям в 2021 году и массово говорят о желании улететь в несколько стран. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Его данные свидетельствуют о том, большинство россиян немедленно хотят посетить три государства: Турцию (10,5%), Италию (9,3%) и США (8,5%) — туда россияне отправились бы без длительной подготовки и планирования. Также отмечается, что самыми популярными городами оказались Стамбул (6,8%), Рим (5,2%) и Лондон (3,6%).

Также участники опроса часто упоминали Таиланд (8%), Португалию (4,8%), Мальдивы (4,4%), Францию (4,3%), Объединенные Арабские Эмираты (4%), Великобританию (3,6%), Индонезию (3,2%), в частности, Бали, и Испанию (3,2%).

Среди тех российских городов, куда туристы хотели бы поехать, были названы Сочи (18% голосов), Санкт-Петербург (13%) и Москва (7%). Также многие опрошенные выбрали бы Калининград (6%) и Казань (4%).

В целом 64% участников исследования отметили, что в текущем году намерены путешествовать именно спонтанно, из них 34% готовы прямо сейчас уехать в один из регионов России, а 58% мечтают о внезапной поездке за границу.