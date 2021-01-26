МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. При раннем бронировании туров цены на отдых в Турции этим летом выросли на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России во вторник.

В частности, два человека в июне 2021 года смогут отдохнуть неделю в Турции примерно за 60 тысяч рублей.

"Туроператоры ждут пика продаж летней Турции ближе к апрелю. Сейчас цены по сравнению с прошлым годом выросли "планово", до 15%. Пока еще недельный тур на двоих в турецкую "пятерку" на "все включено" в июне можно купить за 60 тыс. руб. После старта сезона цены на Турцию, скорее всего, пойдут дальше вверх",- пишет АТОР.

Акции раннего бронирования на покупку туров в Турцию действуют до 31 марта 2021 года. Сейчас забронировать туры на курорты этой страны можно с вылетом до конца октября этого года.