2021-01-26T11:28:06+03:00
2021-01-26T11:28:06+03:00
2021-01-26T11:28:06+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210126/832891680.html
Турция для россиян станет дороже на 15%
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
При раннем бронировании туров цены на отдых в Турции этим летом выросли на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России во вторник. В частности, два человека в июне 2021 года... ПРАЙМ, 26.01.2021
турция, туризм, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83231/51/832315167.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/51/832315167.jpg
https://1prime.ru/images/83231/51/832315166.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/51/832315166.jpg
https://1prime.ru/images/83231/51/832315165.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/51/832315165.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. При раннем бронировании туров цены на отдых в Турции этим летом выросли на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России во вторник.
В частности, два человека в июне 2021 года смогут отдохнуть неделю в Турции примерно за 60 тысяч рублей.
"Туроператоры ждут пика продаж летней Турции ближе к апрелю. Сейчас цены по сравнению с прошлым годом выросли "планово", до 15%. Пока еще недельный тур на двоих в турецкую "пятерку" на "все включено" в июне можно купить за 60 тыс. руб. После старта сезона цены на Турцию, скорее всего, пойдут дальше вверх",- пишет АТОР.
Акции раннего бронирования на покупку туров в Турцию действуют до 31 марта 2021 года. Сейчас забронировать туры на курорты этой страны можно с вылетом до конца октября этого года.