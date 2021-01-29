МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Запрет деятельности Booking.com на территории России не поможет развитию внутреннего туризма, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Ростуризм назвал самую креативную меру поддержки отрасли в 2020 году

"Мне не очень понятно, как закрытие Booking.com может внести вклад в развитие внутреннего туризма. Было бы очень странно закрывать Booking.com для того, чтобы развивать внутренний туризм. Для того, чтобы развивать внутренний туризм, есть много задач, которые никак не связаны с Booking.com", — сказала Догузова в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube.

Она отметила, что открытие или закрытие Booking.com не является компетенцией Ростуризма.

"Я много раз говорила, что что-развивать и созидать неуместными запретительными мерами точно неправильно, и я бы не стала поддерживать искусственное сдерживание спроса на международный туризм или искусственное закрытие границ", — прокомментировала ситуацию руководитель Ростуризма.

В конце декабря ФАС сообщила, что признала Booking.com нарушившей антимонопольное законодательство из-за навязывания требования о паритете цен и пообещала выдать предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, и потребует от компании исключить из договоров с гостиницами "условия о широком и об узком паритете".

Дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". По мнению ФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на рынке агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. "Опора России" подготовила законопроект, в котором предлагается распространить антимонопольное решение против компании Booking.com на всех агрегаторов.