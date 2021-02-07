МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Туроператоры сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 миллиардов рублей до 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.
В ходе конференции по развитию межрегионального туризма в России она отметила, что туроператоры "продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми".
"Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор»,- отметила Догузова. Она подчеркнула, что подобного результата удалось достичь в том числе благодаря мерам господдержки, например, программе кэшбэка.
"Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены, и бизнес продолжит свою работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо обязательно услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году",- сказала Зарина Догузова.
Отмечается, что ранее Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кэшбэка возмещать часть стоимости туров, совершенных до 20 июня 2021 года. Ведомство рекомендует представителям отрасли разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.
Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С 15 октября проводился второй этап программы туристического кэшбэка. Россияне могли приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку — до 10 января включительно.
https://1prime.ru/tourism/20210207/832985217.html