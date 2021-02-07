МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Туроператоры сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 миллиардов рублей до 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

В ходе конференции по развитию межрегионального туризма в России она отметила, что туроператоры "продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми". Эксперт рассказал, как россиян будут завлекать за границу после пандемии

"Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор»,- отметила Догузова. Она подчеркнула, что подобного результата удалось достичь в том числе благодаря мерам господдержки, например, программе кэшбэка.

"Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены, и бизнес продолжит свою работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо обязательно услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году",- сказала Зарина Догузова.

Отмечается, что ранее Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кэшбэка возмещать часть стоимости туров, совершенных до 20 июня 2021 года. Ведомство рекомендует представителям отрасли разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта. Эксперты назвали сроки восстановления мирового туризма

Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С 15 октября проводился второй этап программы туристического кэшбэка. Россияне могли приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку — до 10 января включительно.