МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Эксперты указали на основные ошибки, которые чаще всего совершают российские туристы в процессе отдыха в отелях. Об этом написала "Лента.ру" со ссылкой на соответствующую информацию блога "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен". Названа дата, от которой зависит летний отдых в 2021 году

По мнению специалистов, наши путешественники нередко склонны нарушать нормы приличия, посещая рестораны в купальниках и плавках — одежде, которая уместна лишь на пляже. Помимо этого, некоторые из них отправляются купаться в бассейне после ужина, а это запрещено правилами безопасности в большинстве гостиниц.

Отмечается, что многие россияне зачастую опаздывают на ужин, что считается недопустимым. "Никто не будет ждать опоздавшего туриста, даже если он отдыхает по системе "все включено". Если вы предполагаете, что задержитесь, попросите заранее у администратора сухой паек", — советуют эксперты.

Непозволительными считаются и такие распространенные среди отдыхающих из России действия, как многократное использование одной тарелки для добавки и вынос еды за пределы отеля, поскольку продукты считаются такой же его собственностью, как и мебель, поясняют авторы материала.

Одной из распространенных ошибок является неконтролируемый просмотр телевизора без учета платных каналов, а также пренебрежение ценниками в баре. "Некоторые ошибочно полагают, что "все включено" распространяется на весь ассортимент бара, однако это не так. За определенные напитки нужно доплатить, причем серьезную сумму", — отмечается в блоге.