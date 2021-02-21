МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. У россиян есть возможность отправиться во время трехдневных выходных в ближайшие города, посетить столицу или популярные курорты. При этом часть людей откладывает свое путешествие до открытия границ новых стран и более длительных майских праздников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на экспертов в области туризма. Эксперты назвали сроки восстановления мирового туризма

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов отметил, что "сейчас в продаже в основном внутренний туризм. Многие едут в Красную поляну, Розу Хутор". По его словам, на данный момент активно развивается автомобильный туризм. Так, в центральной России люди едут в Ярославль, Нижний Новгород, по Золотому кольцу.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что на также популярны рейсы в Санкт-Петербург, Калугу, Москву, Татарстан и на Крымский полуостров. "Из зарубежья отдых на такой короткий период может предложить только Турция, но там сейчас сложная эпидемиологическая обстановка и не сезон", — подчеркнул он. Мальцев также отметил, что на Урале пользуется популярностью базы отдыха в Челябинской области. Помимо этого, россияне часто посещают горячие источники в Тюменской области и Тобольск. По его словам, в Свердловской и Курганской областях существует нехватка мест для размещения, но в этих областях можно устроить себе однодневную поездку. Определена стоимость традиционного "мужского набора" к 23 февраля

Голов обратил внимание на то, что сейчас россияне стали отказываться от краткосрочных путешествий. "Все ждут открытия Египта и откладывают короткие поездки в надежде на то, что удастся может быть слетать на майские праздники в Египет", — подытожил президент Союза туристических агентств.