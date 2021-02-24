МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россияне ожидают, что границы страны для путешествий откроют уже в этом году, пишет РИА Новости со ссылкой на "Яндекс.Путешествия".

Пользователи сервиса рассказали, куда мечтают поехать после отмены всех коронавирусных ограничений.

В частности, большинство российских туристов — 60% — рассчитывают на полное открытие границ уже в 2021 году.

Самые желанные страны для поездок у россиян, это:

Турция,



Таиланд,

Италия,



Испания,

Египет.

68% респондентов отметили, что возможность посещать другие страны без ограничений повлияет на их планы проведения отпуска. Почти половина добавили, что хотят выехать за рубеж. 9% из них готовы сделать это, даже если риск заразиться сохранится.

Каждый пятый путешественник (20%) заявил, что предпочитает отдыхать на территории России вне зависимости от улучшения эпидемиологической обстановки по всему миру.