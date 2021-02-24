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2021
https://1prime.ru/tourism/20210224/833107242.html
Россияне назвали самые желанные страны после открытия границ
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Россияне ожидают, что границы страны для путешествий откроют уже в этом году, пишет РИА Новости со ссылкой на "Яндекс.Путешествия". Пользователи сервиса рассказали, куда мечтают... ПРАЙМ, 24.02.2021
россия, туризм, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россияне ожидают, что границы страны для путешествий откроют уже в этом году, пишет РИА Новости со ссылкой на "Яндекс.Путешествия".
Пользователи сервиса рассказали, куда мечтают поехать после отмены всех коронавирусных ограничений.
В частности, большинство российских туристов — 60% — рассчитывают на полное открытие границ уже в 2021 году.
Самые желанные страны для поездок у россиян, это:
- Турция,
- Таиланд,
- Италия,
- Испания,
- Египет.
68% респондентов отметили, что возможность посещать другие страны без ограничений повлияет на их планы проведения отпуска. Почти половина добавили, что хотят выехать за рубеж. 9% из них готовы сделать это, даже если риск заразиться сохранится.
Каждый пятый путешественник (20%) заявил, что предпочитает отдыхать на территории России вне зависимости от улучшения эпидемиологической обстановки по всему миру.