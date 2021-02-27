МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. После пандемии курортные направления будут конкурировать за туристов, особенно за российских, предлагая им новую концепцию отдыха и низкие цены. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на комментарий директора и президента "Уральской ассоциации туризма" Михаила Мальцева. Российские туристы назвали категории самых неприятных попутчиков

"Российские туристы оставляют в Европе больше денег на отдых, чем остальные. После открытия границ страны, для которых туризм — первая строка получения доходов, будут конкурировать между собой. Из способов можно назвать лучший уровень сервиса и снижение цены. Для постпандемийного периода также будет актуально совмещение различных видов туризма с укреплением иммунитета и оздоровлением в целом. Считаю, что большинство стран пересмотрят саму концепцию отдыха", — отметила эксперт.

Между туристическими странами на самом деле существует "постпандемийная конкуренция".

Наталья Куцевол, руководитель туристической компании "Африка", объяснила россиянам, почему могут быть опасны подешевевшие туры. "Когда страна открывает границы, она должна привлекать туристов. В ход идут различные предложения, акции, бонусы, скидки и снижение цены. Чтобы раскрутиться, курорты вкладывают деньги в рекламу. Однако цена на тур не может быть ниже себестоимости, так что отели фактически могут не соответствовать заявленной изначально информации", — предупредила эксперт.