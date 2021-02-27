МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Туристы из России не смогут прилетать в Республику Кипр. Об этом сообщает сайт ИА DEITA.RU.

С 1 марта 2021 года аэропорты острова снова будут открыты для международного туризма. Однако туристов из России на Кипре не ждут. Дело в том, что наша страна оказалась официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Российские туристы рассказали, на чем экономят в путешествиях

Согласно этому списку, в числе стран "серой" категории оказались Великобритания, Израиль, Россия, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда. Статус стран "серой" группы будет пересматриваться еженедельно.

В заявлении Минздрава отмечается, что "для стран "серой" категории, откуда можно прибыть только по специальному разрешению, въезд в Республику Кипр разрешен только следующим категориям пассажиров: гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, обладающим легальным правом проживания на Кипре; лицам, имеющим право на въезд в Республику Кипр согласно Венской конвенции, то есть дипломатам и сотрудникам международных миссий; а также гражданам третьих стран, имеющие право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.