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Аналитики сказали, куда лучше отправиться на 8 марта
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Санкт-Петербург, Воронеж и Екатеринбург — самые выгодные направления, куда можно отправиться на 8 марта самолетом. Об этом сообщили в сервисе бронирования путешествий OneTwoTrip,... ПРАЙМ, 28.02.2021
туризм, новости, бизнес, транспорт, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Воронеж и Екатеринбург — самые выгодные направления, куда можно отправиться на 8 марта самолетом. Об этом сообщили в сервисе бронирования путешествий OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.
Аналитики проанализировали данные бронирований авиабилетов и составили шорт-лист городов, где россияне могут провести мартовские праздники. Лидер списка — Санкт-Петербург: авиабилет из столицы в оба конца стоит 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, поездка обойдется в четыре тысячи рублей. Добавив еще 900 рублей, турист окажется в Екатеринбурге.
Заплатив от пяти до семи тысяч рублей, можно приобрести билеты до Уфы, Махачкалы, Казани и Минеральных Вод. Чуть более десяти тысяч рублей стоит билет до Калининграда и обратно. 12 и 14 тысяч рублей стоят билеты до Сочи и Симферополя.