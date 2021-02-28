МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Воронеж и Екатеринбург — самые выгодные направления, куда можно отправиться на 8 марта самолетом. Об этом сообщили в сервисе бронирования путешествий OneTwoTrip, сообщает РИА Новости. Россиян предупредили о резком росте цен на отдых в 2021 году

Аналитики проанализировали данные бронирований авиабилетов и составили шорт-лист городов, где россияне могут провести мартовские праздники. Лидер списка — Санкт-Петербург: авиабилет из столицы в оба конца стоит 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, поездка обойдется в четыре тысячи рублей. Добавив еще 900 рублей, турист окажется в Екатеринбурге.

Заплатив от пяти до семи тысяч рублей, можно приобрести билеты до Уфы, Махачкалы, Казани и Минеральных Вод. Чуть более десяти тысяч рублей стоит билет до Калининграда и обратно. 12 и 14 тысяч рублей стоят билеты до Сочи и Симферополя.