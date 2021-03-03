МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российское туристическое ведомство ведет работу над созданием единых стандартов системы "все включено".

Об этом говорится в поручении вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму.

"Вопрос проработки стандартов услуг по системе "все включено" назрел, так как формат в целом востребован среди россиян", — пояснили пресс-службе вице-премьера.

Ранее о документе писало издание "Коммерсант" со ссылкой на протокол.

Сейчас российские отели следуют действующей классификации по классической градации. Это "три", " четыре", "пять" звезд. При этом они не следуют отдельным требованиям к такому продукту, как "все включено", так как пока они не определены на законодательном уровне.

Поэтому Ростуризм планирует внести соответствующие изменения в действующие правила классификации отелей. Отдельно будут выделены категории "все включено" и "ультра все включено". Это необходимо для повышения знания туристов о качестве того или иного продукта. "Уверены что это будет популяризировать данный вид отелей, особенно среди семейного вида путешественников", — отметили в ведомстве.

Принятие единых рекомендаций по разработке региональных и муниципальных программ позволит регионам скорректировать свои программы с учетом установленных в Стратегии развития туризма целевых показателей, отмечают парламентарии.