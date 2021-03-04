МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В марте текущего года стоимость авиаперелетов по ряду направлений существенно выросла по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Об этом со ссылкой на данные сервисов бронирования авиабилетов пишет "Российская газета".

Итак, согласно данным сервиса Туту.ру, больше всего перелетов на весну бронируется из Москвы в Ереван, Стамбул, Минск, Ош.

На втором месте по популярности — направления в Дубай, Бишкек, Анталью и Баку.

При этом средняя стоимость перелета из Еревана в Москву (в одну сторону) весной 2021 года составит 14,8 тысячи рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года — билеты в среднем стоили 6,2 тысячи рублей — то цены взлетели на 97%.

Если говорить о билетах на рейсы из Москвы в Минск, то тут цена выросла на 79% и сейчас составляет 8,6 тысячи рублей.

Перелет в Ош подорожал на 80% — до 15,3 тысячи рублей.

Что касается маршрута Москва-Стамбул, то здесь цены — напротив — снизились на 14% и составили около 8,9 тысячи рублей в одну сторону.

Как заявил представитель сервиса, глубина бронирования авиабилетов по зарубежным направлениям все еще остается низкой. О массовом бронировании пока говорить нельзя.

"Из тех, кто приобрел билеты для перелета с 1 марта по 31 августа, две трети запланировали путешествие в марте", — отметил он.