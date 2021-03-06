МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цены на авиабилеты стали повышаться после обвального снижения потока авиапассажиров и стоимости перелетов в пандемическом 2020 году.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на сервисы по продаже билетов, внутри страны еще есть направления, куда можно улететь по низким ценам.
Самые выгодные для авиапутешествий города — разные для жителей разных населенных пунктов.
В частности, заметнее всего снизились цены на маршрут Москва-Горно-Алтайск: средний чек авиапутешествий в столицу республики Алтай в марте — апреле 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года снизился на 60% — с 13,6 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей.
Второе дешевое направление для путешествий их Москвы — Екатеринбург. Сюда можно слетать в среднем за 3,2 тысячи рублей, это больше чем наполовину дешевле 2019 года (7,1 тысячи рублей). В столицу Урала можно достаточно дешево прилететь и из Санкт-Петербурга — средний чек авиапутешествия снизился на 30% — до 6 тысяч рублей.
Подешевел перелет из Санкт-Петербурга в город-курорт Сочи. По данным Biletix, средний чек на перелет упал на 42% и сейчас улететь можно за 6,5 тысячи рублей.
- Из Ростова-на-Дону в Сочи можно улететь за 2,9 тысячи рублей.
- Из Москвы в Анапу билеты подешевели на 15% и сейчас составляют 5,5 тысячи рублей.
- На 3% подешевел также перелет из Москвы в Санкт-Петербург — сейчас средний чек составляет 4,4 тысячи рублей.
https://1prime.ru/tourism/20210306/833178925.html