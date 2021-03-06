МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цены на авиабилеты стали повышаться после обвального снижения потока авиапассажиров и стоимости перелетов в пандемическом 2020 году. В Москве изменят тарифы на платные парковки

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на сервисы по продаже билетов, внутри страны еще есть направления, куда можно улететь по низким ценам.

Самые выгодные для авиапутешествий города — разные для жителей разных населенных пунктов.

В частности, заметнее всего снизились цены на маршрут Москва-Горно-Алтайск: средний чек авиапутешествий в столицу республики Алтай в марте — апреле 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года снизился на 60% — с 13,6 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей.

Второе дешевое направление для путешествий их Москвы — Екатеринбург. Сюда можно слетать в среднем за 3,2 тысячи рублей, это больше чем наполовину дешевле 2019 года (7,1 тысячи рублей). В столицу Урала можно достаточно дешево прилететь и из Санкт-Петербурга — средний чек авиапутешествия снизился на 30% — до 6 тысяч рублей.

Подешевел перелет из Санкт-Петербурга в город-курорт Сочи. По данным Biletix, средний чек на перелет упал на 42% и сейчас улететь можно за 6,5 тысячи рублей.