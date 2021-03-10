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2021
https://1prime.ru/tourism/20210310/833198898.html
Турэксперты объяснили, что будет с ценами на отдых в Турции летом
Туризм
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Туроператоры не решаются говорить о резком росте цен на Турцию, поскольку пока картина достаточно не однозначна. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение учредителя компании... ПРАЙМ, 10.03.2021
отдых, цены, отели, турция, туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Туроператоры не решаются говорить о резком росте цен на Турцию, поскольку пока картина достаточно не однозначна. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение учредителя компании "Флагман Трэвел" (Москва) Юрия Гриценко.
"На самом деле, сейчас нет однородной ценовой картины по летней Турции. Действительно, мы видим рост цен и спроса в России на премиальные отели Турции по сравнению с прошлым годом. Но здесь на рост цен влияют и издержки самих отельеров, и курс евро", — отметил он.
Гриценко рассказал, что отель MAXX Royal Belek 5* подорожал на 25%, при этом 10% из них — рост цены в валюте, остальное — курсовая разница. Но можно найти приемлемые варианты на май и лето и в средних "пятерках", и в более бюджетных отелях, уверяет он. Это возможно за счет того, что некоторые отели сохранили цены в валюте на уровне прошлого года и даже понизили.
Помимо этого, турагенты отмечают, что в 2021 году операторы вернулись к тактике массового заключения эксклюзивных контрактов с популярными турецкими гостиницами. В результате этого выбор станет проще и понятнее.