МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Туроператоры не решаются говорить о резком росте цен на Турцию, поскольку пока картина достаточно не однозначна. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение учредителя компании "Флагман Трэвел" (Москва) Юрия Гриценко. Россиян предупредили о резком росте цен на отдых в 2021 году

"На самом деле, сейчас нет однородной ценовой картины по летней Турции. Действительно, мы видим рост цен и спроса в России на премиальные отели Турции по сравнению с прошлым годом. Но здесь на рост цен влияют и издержки самих отельеров, и курс евро", — отметил он.

Гриценко рассказал, что отель MAXX Royal Belek 5* подорожал на 25%, при этом 10% из них — рост цены в валюте, остальное — курсовая разница. Но можно найти приемлемые варианты на май и лето и в средних "пятерках", и в более бюджетных отелях, уверяет он. Это возможно за счет того, что некоторые отели сохранили цены в валюте на уровне прошлого года и даже понизили.

Помимо этого, турагенты отмечают, что в 2021 году операторы вернулись к тактике массового заключения эксклюзивных контрактов с популярными турецкими гостиницами. В результате этого выбор станет проще и понятнее.