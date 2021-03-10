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2021
https://1prime.ru/tourism/20210310/833201263.html
Эксперт по туризму предупредил о резком росте цен на отдых в России
Туризм
Новости
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К лету стоимость туристических туров по России будет увеличиваться в среднем на 23-27%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз заместителя гендиректора сервиса бронирования... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. К лету стоимость туристических туров по России будет увеличиваться в среднем на 23-27%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз заместителя гендиректора сервиса бронирования гостиниц "Едем-в-Гости.ру" Леонида Курагина.
"Ближе к лету стоимость туров будет увеличиваться в среднем на 23-27%", — отметил он. Курагин также добавил, что на данный момент особым спросом у россиян пользуется размещение в гостевых домах Сириуса (Олимпийского парка), Адлера, Лазаревского и в санаториях Адлера и Сочи.
Руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в свою очередь, отметил, что открывающиеся зарубежные направления будут сдерживать рост цен на внутренний туризм. "Открытие международных границ крайне важно — это приведет, в том числе, к недопущению повышения цен и здоровой конкуренции", — подвел итог он.