МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. К лету стоимость туристических туров по России будет увеличиваться в среднем на 23-27%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз заместителя гендиректора сервиса бронирования гостиниц "Едем-в-Гости.ру" Леонида Курагина. В российском туризме появится единый стандарт "все включено"

"Ближе к лету стоимость туров будет увеличиваться в среднем на 23-27%", — отметил он. Курагин также добавил, что на данный момент особым спросом у россиян пользуется размещение в гостевых домах Сириуса (Олимпийского парка), Адлера, Лазаревского и в санаториях Адлера и Сочи.

Руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в свою очередь, отметил, что открывающиеся зарубежные направления будут сдерживать рост цен на внутренний туризм. "Открытие международных границ крайне важно — это приведет, в том числе, к недопущению повышения цен и здоровой конкуренции", — подвел итог он.