МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Уже с понедельника — 15 марта — Турция изменяет порядок въезда в страну иностранцев, сообщает АТОР со ссылкой на крупного авиаперевозчика. Диетолог рассказала о простом способе похудеть к лету

Теперь туристам, в том числе россиянам, нужно заполнять специальную электронную анкету.

Минздрав Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за распространением коронавируса на всех рейсах в Турцию. Исключение будет сделано для гостей, следующих транзитом: они останутся заполнять этот документ на борту самолета, говорят представители авиакомпании.

По новым правилам для туристов, теперь все прибывающие граждане — в том числе и подданные Турции — должны будут за 72 часа до поездки в страну заполнить форму на сайте Минздрава https://register.health.gov.tr.Этот документ будет необходимо и распечатать, и скачать на электронное устройство (смартфон либо планшет).

Документ будет нужно предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

При регистрации на сайте Минздрава Турции система требует внести данные работающего мобильного телефона. После этого программа выдаст туристу HES-код. Он необходим для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.