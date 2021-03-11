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https://1prime.ru/tourism/20210311/833210865.html
Турция изменит правила въезда туристов в страну
Туризм
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Уже с понедельника — 15 марта — Турция изменяет порядок въезда в страну иностранцев, сообщает АТОР со ссылкой на крупного авиаперевозчика. Теперь туристам, в том числе россиянам,... ПРАЙМ, 11.03.2021
коронавирус, турция, туризм, россия, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Уже с понедельника — 15 марта — Турция изменяет порядок въезда в страну иностранцев, сообщает АТОР со ссылкой на крупного авиаперевозчика.
Теперь туристам, в том числе россиянам, нужно заполнять специальную электронную анкету.
Минздрав Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за распространением коронавируса на всех рейсах в Турцию. Исключение будет сделано для гостей, следующих транзитом: они останутся заполнять этот документ на борту самолета, говорят представители авиакомпании.
По новым правилам для туристов, теперь все прибывающие граждане — в том числе и подданные Турции — должны будут за 72 часа до поездки в страну заполнить форму на сайте Минздрава https://register.health.gov.tr.Этот документ будет необходимо и распечатать, и скачать на электронное устройство (смартфон либо планшет).
Документ будет нужно предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
При регистрации на сайте Минздрава Турции система требует внести данные работающего мобильного телефона. После этого программа выдаст туристу HES-код. Он необходим для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.