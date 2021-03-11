МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит на возобновление программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Турция меняет правила въезда туристов в страну

Проведение очередного этапа программы запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня.

"Сегодня выделим 2 миллиарда рублей на продолжение программы, ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", — сказал Мишустин.

Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что очередной этап программы поддержки внутреннего туризма, в том числе автопутешествий, с частичным возвратом средств в виде кешбэка стартует в ближайшие недели.