Правительство профинансирует первый этап программы "туристический кешбэк"
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Правительство одобрило выделение в 2021 году Ростуризму средств на первый этап программы "туристический кешбэк", проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня, сообщается на сайте кабмина.
Проектом распоряжения предлагается "выделение средств на первый этап программы туристического кешбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте – апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня", отмечает пресс-служба. Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для граждан РФ.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
В среду глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что очередной этап программы поддержки внутреннего туризма, в том числе автопутешествий, с частичным возвратом средств в виде кешбэка стартует в ближайшие недели.
Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.
https://1prime.ru/tourism/20210313/833227546.html