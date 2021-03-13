МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Правительство одобрило выделение в 2021 году Ростуризму средств на первый этап программы "туристический кешбэк", проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня, сообщается на сайте кабмина. Россия выделит два миллиарда рублей на программу туристического кешбэка

Проектом распоряжения предлагается "выделение средств на первый этап программы туристического кешбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте – апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня", отмечает пресс-служба. Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для граждан РФ.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

В среду глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что очередной этап программы поддержки внутреннего туризма, в том числе автопутешествий, с частичным возвратом средств в виде кешбэка стартует в ближайшие недели.

Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.