МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В ближайшие два-три месяца россияне смогут вернуться к полноценному отдыху за границей. Об этом в беседе с URA.RU сообщили эксперты из туриндустрии. Россияне назвали самые желанные страны после открытия границ

Операторы ожидают ослабления карантинных мер в Греции и в столице ОАЭ Абу-Даби, отметили в "Интуристе". Доступ для россиян в эти страны сейчас открыт, но там действуют определенные ограничения. Также туроператоры ожидают открытия для граждан России Кипра и восстановления авиасообщений с Черногорией. Эту информацию подтвердили и в Travelata.ru.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что идею об открытии потоков озвучил министр туризма Испании. Гостей готовы принимать — Тунис, Доминикана, Мексика, Оман. Главное, чтобы у отдыхающих был тест на коронавирус, справка об антителах и о прошедшей вакцинации. "Также для восстановления доступного туризма нужно отменить квоты для авиаперевозчиков — пока что рейсов очень мало, а цены зависят от спроса", — отметил он.

Согласно информации Туту.ру, россияне сейчас могут отправиться в Абхазию, Армению, Белоруссию, Египет, Казахстан, Кению, Киргизию, на Мальдивские острова, в ОАЭ, Сербию, Танзанию и Турцию. С пересадками можно добраться до Грузии, Марокко, Коста-Рика и Мексика. Прямое авиасообщение со странами отсутствует. Помимо этого, как отмечает Туту.ру, Грузия не только принимает россиян, но и признает вакцину "Спутник V". Правительство анонсировало третий этап программы туристического кешбэка

Турэксперты также напомнили о том, что в конце мая, в целях стимулирования возобновления поездок, в России стартует третья волна туристического кэшбэка. Распространяется он на поездки с 18 марта по 30 июня. Тур забронировать нужно с 18 март по 15 июня и оплатить картой "Мир". На нее будет далее возвращено 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.