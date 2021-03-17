АФИНЫ, 17 мар — ПРАЙМ. Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале мая, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости. По его словам, все зависит от эпидемиологической ситуации.

"Мы рискуем, планируя (открытие границ) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах — открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это", — сказал министр.

Теохарис сказал, что власти Греции были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля — начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. "Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных", — сказал он.

Теохарис напомнил, что в начале мая православные христиане отмечают Пасху. "Несмотря на то, что я очень хотел бы отпраздновать вместе с нашими православными братьями в нашей стране 2 мая Пасху, это не то, что я могу обещать в данный момент", — сказал он. Названы страны, которые первыми откроют границы с Россией

Теохарис сообщил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение.

"С нашей стороны мы планируем разрешить, чтобы с 14 мая российские граждане могли въезжать к нам без ограничений. Это включает и (разрешение на въезд через) другие аэропорты, не только Афины. Будет решение и о чартерных полетах", — сказал министр.

По его словам, с Россией ведутся переговоры о начале туристического сезона. "Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая. И я уверен, что и российская сторона сделает то, что может, чтобы помочь росту потоков путешественников между нами", — сказал Теохарис.

Министр сообщил, что планирует посетить Москву в середине апреля для решения вопросов.

Министр туризма ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем в 2020 году.

По его мнению, роста цен на турпакеты не будет. "В этом году будет жесткая конкуренция. Будет период, когда все будут открываться каким-то образом, все страны будут открываться, и как следствие будут готовы к большим скидкам, чем к спросу", — сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 11.00.