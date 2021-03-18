МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня. В России предложили принять программу "Образовательный туризм"

О старте нового этапа кешбэка глава Ростуризма Зарина Догузова объявила во вторник. Она отметила, что запуск программы в этот период, с одной стороны, позволит россиянам дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, а с другой — поддержит бизнес в межсезонье.

Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.

Руководитель Ростуризма указывала, что количество участников третьего этапа кешбэка увеличилось: в программе участвуют около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Туристические услуги можно приобрести как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.

Программа частичного возврата денег, потраченных на отдых в России, стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки по 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.