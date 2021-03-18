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Путин рассказал, как будет организован отпускной сезон
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Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин... ПРАЙМ, 18.03.2021
пандемия, отпуск, туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи.
"Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний", — сказал Путин во время встречи.
"Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей. Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан, границы на самом деле, хоть и формально считаются закрытыми, все-таки передвижение людей они сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов", — уточнил он.
Путин уточнил, что именно исходя из санитарных требований планируется строить отпускной сезон для детского отдыха. "Будем стараться сделать это как можно быстрее в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для отдыха детей, для их оздоровления", — добавил президент.
Он также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.