МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин: частные инвестиции для Крыма должны превысить триллион рублей

Глава государства в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи.

"Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний", — сказал Путин во время встречи.

"Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей. Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан, границы на самом деле, хоть и формально считаются закрытыми, все-таки передвижение людей они сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов", — уточнил он. Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Путин уточнил, что именно исходя из санитарных требований планируется строить отпускной сезон для детского отдыха. "Будем стараться сделать это как можно быстрее в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для отдыха детей, для их оздоровления", — добавил президент.

Он также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.