МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российским туристам открыли въезд в Черногорию, правда, только тем, кто привился вакциной от коронавируса "Спутник V".

Россияне смогут посещать страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, антител к коронавирусу либо при наличии сертификата о вакцинировании "Спутником V".

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

Она отметила важность того, чтобы подтверждение вакцинации против коронавируса было выдано уполномоченным учреждением здравоохранения. Сроки: не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.

В случае, если человек не вакцинирован, для посещения Черногории необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Еще один вариант: наличие антител.

В то же время серологический тест — результаты на антитела — должен быть выдан зарегистрированной лабораторией. Срок — не старше 30 дней.