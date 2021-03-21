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https://1prime.ru/tourism/20210321/833286645.html
Черногория разрешила въезд россиянам, привитым "Спутником V"
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Российским туристам открыли въезд в Черногорию, правда, только тем, кто привился вакциной от коронавируса "Спутник V". Россияне смогут посещать страну при наличии отрицательного... ПРАЙМ, 21.03.2021
туризм, новости, бизнес, транспорт, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российским туристам открыли въезд в Черногорию, правда, только тем, кто привился вакциной от коронавируса "Спутник V".
Россияне смогут посещать страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, антител к коронавирусу либо при наличии сертификата о вакцинировании "Спутником V".
Об этом в беседе с РИА Новости рассказала госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
Она отметила важность того, чтобы подтверждение вакцинации против коронавируса было выдано уполномоченным учреждением здравоохранения. Сроки: не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.
В случае, если человек не вакцинирован, для посещения Черногории необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Еще один вариант: наличие антител.
В то же время серологический тест — результаты на антитела — должен быть выдан зарегистрированной лабораторией. Срок — не старше 30 дней.