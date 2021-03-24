МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цены на размещение в отелях туристических регионов России выросли до 20% за три месяца до начала сезона, сообщает газета "Известия". Россиянам вновь вернут деньги за внутренний туризм

"Размещение в гостиницах… этим летом уже подорожало в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Сервисы бронирования подтвердили тренд, но отметили, что уже в марте цены взлетели еще сильнее: в Краснодарском крае в среднем на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%", — говорится в статье со ссылкой на туроператоров и представителей отельного бизнеса.

Как пишет издание со слов президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, отельеры увеличивают стоимость, чтобы покрыть кредиты, которые взяли в период "простоя" на фоне пандемии.

Так, по словам директора компании-туроператора Premiera Travel Марины Самородской, приведенным в газете, несмотря на раннее бронирование отелей, проживание в них будет стоить дороже, чем в 2020 году.

"Сегодня мы продаем размещение на 15-20% дороже, чем в прошлом году, причем на все направления — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края… многие отели присылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать — будет динамическая цена, которая превысит прежние договоренности", — рассказала Самородская.

По ее словам, горящих туров этим летом не будет: "чем ближе к путешествию, тем дороже будет размещение". Так, в Краснодарском крае и Крыму цены на заселение в отели прямо перед поездкой могут быть в три раза выше, чем при раннем бронировании, отметила Самородская.

Как сообщили "Известиям" в Ростуризме, на сегодняшний день небольшой рост цен может наблюдаться при бронированиях в июле-августе на популярных морских курортах юга России. Отмечается, что это вызвано повышенным спросом и нехваткой качественной современной туристической инфраструктуры в Краснодарском крае и Крыму.