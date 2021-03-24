МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Привитых от COVID-19 россиян в ближайшее время начнет принимать Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка, Сейшелы и Израиль. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информацию туроператоров. Инфекционист рассказал, когда пора снимать ограничения из-за COVID

С 14 мая на новых условиях открывает границы Греция. "Российские препараты, в том числе "Спутник V", признаны Грецией, поэтому туристы, получившие прививку, могут свободно бронировать отдых", — рассказал изданию управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. Он также отметил, что эта страна единственная в ЕС открыла границы с РФ на взаимной основе еще 7 сентября 2020 года. Однако в Греции пока действуют квоты на въезд для российских туристов до 4000 человек в неделю.

"Известия" сообщают, что Израиль планирует начать принимать иностранных граждан с июля. Помимо этого, с прививкой от COVID-19, либо справкой о прохождении ПЦР-теста ждет туристов Грузия. С 25 марта границы готовы открыть Сейшелы. 19 марта о смягчении правил въезда для иностранцев объявили и в Шри-Ланке. Вакцинированным туристам не придется по приезду отправляться на карантин. Однако пройти ПЦР-тест они будут обязаны. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, сертификаты о прохождении вакцинации россияне смогут в ближайшее время начать получать через портал госуслуг на английском языке. "Все больше стран сейчас открываются для туристов. Те, которые признают сертификаты вакцинации, например Греция, запрашивают их на английском языке", — подчеркнул он.