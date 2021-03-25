МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россияне стали активно готовиться к отпуску в марте, так, спрос на чемоданы на площадке "СберМаркета", вырос в 4,8 раза по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании сервиса доставки продуктов и товаров первой необходимости. Стало известно, сколько россиян совместили удаленную работу и путешествия

"В марте спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем 2021 года. Продажи сумок-переносок для животных допустимых размеров выросли незначительно — в 1,1 раза", — говорится в сообщении.

Россияне также стали чаще покупать дорожные наборы с зубной щеткой, пастой и футляром для щетки — "СберМаркет" отмечает рост продаж в марте в 3,1 раза, в то же время спрос на наборы баночек для шампуня, геля для душа и других принадлежностей остался на уровне февраля.

По данным "СберМаркета", средняя стоимость чемодана средних размеров, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек для путешествий составляет 3,364 тысячи рублей, при этом сумка-переноска для животных в среднем обойдется в 880 рублей.

"Аналитики сервиса регулярно наблюдают сезонные скачки спроса — в марте мы заметили рост продаж товаров на путешествия по сравнению с месяцем ранее. Это может быть связано с постепенным открытием границ и доступным кешбэком за туры по России", — сообщили в пресс-службе "СберМаркета".