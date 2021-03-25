МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Спрос россиян на аренду жилья в Турции по итогам февраля 2021-го вырос на 28% по сравнению с показателем годичной давности. Популярность этой страны у наших граждан значительно возросла, и поэтому многих съемщиков сейчас интересует возможность получения вида на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала Turk.Estate. Туркомпании оценили влияние курса лиры на стоимость путевок в Турцию

Как отмечают специалисты, россияне массово захотели получить вид на жительство в Турции, чтобы иметь возможность снимать жилье на длительные сроки. Ведь, согласно существующим правилам, безвизовое пребывание наших соотечественников в Турции ограничено 90 днями в полгода, причем из них только 60 дней — непрерывно.

"Именно этой зимой, с учетом пандемии и открывшейся возможности работы на удаленке, россияне старались проводить в Турции больший период, чем обычно: например, не месяц-два, а три-четыре — с января по март, — пояснили эксперты. — При выборе квартиры или дома учитывался аспект: готов ли арендодатель предоставить необходимые документы для оформления временного вида на жительство".

По данным Turk.Estate, россияне предпочитают снимать удобное жилье в районах с хорошей инфраструктурой — магазинами, кафе, супермаркетами, торговыми центрами, аптеками и больницами. Кроме того, им важна близость квартиры или дома к морю.