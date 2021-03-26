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Путин поручил проработать расширение туристического кешбэка
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов, в частности, предусмотреть для них... ПРАЙМ, 26.03.2021
кешбэк, россия, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов, в частности, предусмотреть для них круглогодичный "щадящий" тариф.
"Первое, что нужно сделать — расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий — так его назовем — кешбэк действовал круглый год. Второе — надо для этой категории увеличить этот кешбэк. Я попрошу правительство об этом подумать", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", комментируя предложение создать систему по частичной компенсации затрат для молодых путешественников.
Президент также отметил, что программа туристического кешбэка не действует в период школьных и студенческих каникул. "Как раз в каникулярный период — июль там, август — это не работает, а нужно, чтобы работало", — сказал Путин.