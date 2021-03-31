МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россиянам была названа оптимальная сумма денег, необходимая для комфортного отпуска в Дубае в предстоящем туристическом сезоне. Информация об этом размещена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщают "Известия". Эксперт рассказал, подешевеют ли туры в Турцию для россиян

Аналитики отмечают, что стоимость туристических пакетов на апрель колеблется в среднем от 115 до 190 тысяч рублей. К примеру, отдых в четырехзвездочном отеле в районе Dubai Marina обойдется примерно в 170 тысяч на двоих. Однако есть и более бюджетный вариант — размещение в трехзвездочной гостинице с системой "полупансион". В этом случае отдых будет стоить примерно 120-130 тысяч рублей.

По словам турэкспертов, из-за пандемии снизилась финансовая доступность путевок на арабские курорты, и россиянам нужно быть готовыми потратить больше денег на поездку.

"В сравнении с 2019 годом общая стоимость туров в ОАЭ увеличилась в среднем на 40-50%. Отели немного подняли цены из-за ограничений по максимальной загрузке в 70% в связи с COVID-19", — прокомментировала ситуацию операционный директор турагентства Space Travel Ольга Баландина.

Так, цены на авиабилеты из Москвы в ОАЭ в сравнении с 2019 годом выросли в четыре раза и сейчас варьируются от 60 до 100 тысяч рублей, а в некоторые периоды могут достигать 240 тысяч рублей в экономклассе.

Турэксперты отмечают, что обычно лето является низким сезоном для ОАЭ, однако пандемия COVID-19 должна изменить картину сезона в нынешнем году. "Летний сезон в ОАЭ пройдет под лозунгом "Русские в ОАЭ", — отметила Баландина. По ее мнению, цены станут более привлекательными хотя бы за счет наземной составляющей: многие отели на лето предлагают скидки, "апгрейд типа питания и категорий номеров".